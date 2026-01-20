ŠOK TERAPIJA ZA LUKU! Aneli podržala Anitu da rešeta Vujovića, on počeo da gori i da se puši! (VIDEO)

Ako se njih dve udruže, Luka izdržati neće!
Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje na Igri istine Filipu Đukiću.
- Da li ćeš imati m*da da ponoviš sve ono sa Aneli večeras na žurki - pitao je Asmin.
- Nećemo, družićemo se ali neću ono ponavaljati - rekao je Filip.
- Meni Filip prija energetski prija. Ti meni nećeš braniti ljude kao što si branio Maji
- Najnormalnija komunikacija, ono što se desilo neće nikada više - rekao je Filip.
Tokom Filipovog izlaganja Luka Vujović i Anita Stanojlović posvađali su se za crnim stolom.
- Pitanje za Luku, objasnite šta se dešava - rekao je Filip.
- Sad mi iz čista mira spomenula zatvor, da nemam stav - rekao je Luka.
- To je istina, lepo ti govori sve - rekla je Aneli.
- Rekla mi je da nemam stav a bio sam u zatvoru, a ja sam rekao da mi sad spominje zatvor i nikad više - urlao je Luka.
