Promenila sve boje kao semafor: Teodora priznala da li se plaši klipova iz izolacije sa Filipom! (VIDEO)

Bebici neće biti dobro ako to vidi!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Umeš li ti kao muškarac da ustaneš i kažeš: "Nemoj neko loše da je pričao o Milici jer je majka mog deteta i ja neću pričati o njoj" - glasilo je pitanje.

- Ja ne mogu nju da branim kad proziva ovaj narod ovde. Ona priča o Aneli najgore i kao sad Aneli nema pravo da joj odgovori? Ako neće da se bavi rijalitijem ne mora da komentariše. Ona sve to traži. Neću da skačem na ljude i da se ovde mačujem sa njima - govorio je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Da li bi bila mirna da se izolacija sa Filipom pusti od početka do kraja? - glasilo je pitanje.

- Neka vidi, ja nemam problem sa njim. Je l' treba da mu prepričavam kako smo se dodirivali? Ono što sam rekla za stolom to sam rekla i njemu - rekla je Teodora.

- Mislim da se ništa ne bi promenilo - dodao je Bebica.

Autor: A. Nikolić