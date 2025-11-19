Ispunila mu želju: Đukić zahtevao da spava samo pored Teodore, ona se sažalila i primila ga u krevet! (VIDEO)

Bebici neće biti dobro kada ih ugleda!
Filip Đukić želeo je da samo spava sa Teodorom Delić posle burne noći kako bi je zagrlio i s njom zaspao, a ona nije želela u prvi mah da ga pusti, ali je Miljana Kulić ubedila da to uradi.
- Hoću kod tebe - govorio je Filip.
- Idi lezi - rekla je Teodora.
- Želim kod tebe - govorio je Filip.
- Ajde dođi ovde - rekla je Miljana, a Filip se smestio pored Teodore.
- Lezi dva minuta i idi spavaj - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić