Ispunila mu želju: Đukić zahtevao da spava samo pored Teodore, ona se sažalila i primila ga u krevet! (VIDEO)

Bebici neće biti dobro kada ih ugleda!

Filip Đukić želeo je da samo spava sa Teodorom Delić posle burne noći kako bi je zagrlio i s njom zaspao, a ona nije želela u prvi mah da ga pusti, ali je Miljana Kulić ubedila da to uradi.

- Hoću kod tebe - govorio je Filip.

- Idi lezi - rekla je Teodora.

- Želim kod tebe - govorio je Filip.

- Ajde dođi ovde - rekla je Miljana, a Filip se smestio pored Teodore.

- Lezi dva minuta i idi spavaj - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić