Zadruga

Udružile zle jezike: Sofija i Anita spremne da razotkriju aferu Aneli i Karića do srži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luki neće biti dobro!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Sofiju Janićijević i Anitu Stanojlović koje su progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

Ugasio joj svaku nadu: Anđelo priznao da bi do poslednjeg dana ćutao o svađama s Anitom da ona nije prva krenula, a za pomirenje neće ni da čuje! (VID

- Mogu samo da kažem da je Anita loše razumela celu situaciju, a Anđelo nikad ne treba da se brine za svoje prijatelje jer bi Đedović kad nekog voli sve uradio - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam imala nikakvu lošu nameru, niti sam videla sliku niti bilo šta, već sam rekla da sam prenela od a do š sve kako mi je Đedović rekao. Ukoliko mi Anđelo ne veruje, a znam da mi veruje, ali nema veze ja ću da mu dokažem sve napolju - rekla je Anita.

- Sofija što si govorila o pozdravima sa Karićem? - upitao je Bora.

Rusvaj u cik zore: Obezbeđenje preplavilo spavaču sobu, Bora i Viktor u brutalnom okršaju! (VIDEO)

- Ironična sam bila, ali namerno sam to rekla jer sam videla napolju nešto za Karića i Aneli. Ne znam koliko mogu da kažem ali ima napolju sve - rekla je Sofija.

- Da, napolju ima sve - rekla je Anita.

- Pričala si loše o Mini - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja o njoj pričala već ona o meni. Za nju znamo da je prostitutka i to je to - rekla je Sofija.

Promenio taktiku: Bebica silno želi da dokaže Teodori da će Đukiću biti još jedna recka u nizu, ona ga oduvala kao nikad! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

