Đukić totalno poludeo: Bujne grudi Sare Raičević mu pomutile um, zamalo da se udavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Boginji neće biti dobro!

Filip Đukić večeras se veoma dobro provodi, a Mina Vrbaški kod Drveta mudrosti smislila je tajni zadatak da se on do subote muva sa Sarom Raičević kako bi zauzvrat dobili žurku nakon emisije u kući Odabranih.

Žestoko raskrinkavanje: Dača odao Alibabu i otkrio da je odlepio za Majom, Terza obelodanio nove detalje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Čini se da Đukić ipak nije mogao da odoli Sari Raičević i njenom bujnom poprsju, te je stavio glavu u njih i jedva se suzdržao da ne uradi nešto više. Da li je Đukić iskoristio priliku ovo da uradi i vadi se na zadatak ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da pratimo.

Atmosfera pred ključanje! Peđa Vujić i Aspirin bend usijali kazino, nema učesnika koji ne đuska (VIDEO)

Autor: N.Panić

