Đukić totalno poludeo: Bujne grudi Sare Raičević mu pomutile um, zamalo da se udavi! (VIDEO)

Boginji neće biti dobro!

Filip Đukić večeras se veoma dobro provodi, a Mina Vrbaški kod Drveta mudrosti smislila je tajni zadatak da se on do subote muva sa Sarom Raičević kako bi zauzvrat dobili žurku nakon emisije u kući Odabranih.

Čini se da Đukić ipak nije mogao da odoli Sari Raičević i njenom bujnom poprsju, te je stavio glavu u njih i jedva se suzdržao da ne uradi nešto više. Da li je Đukić iskoristio priliku ovo da uradi i vadi se na zadatak ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić