Ipak nije kraj? Teodora ubeđena da njeno i Đukićevo vreme tek dolazi! (VIDEO)

Bebici neće biti dobro!

Teodora Delić poverila se Iliji Pečenici o svom odnosu s Filipom Đukićem i tom prilikom istakla je da po svemu sudeći njeno i Đukićevo vreme tek dolazi obzirom da je osam meseci dugačak period.

- Je l' se dešava nešto? - upitao je Pečenica.

- Između mene i Nenada apsolutno ništa, a između mene i Filipa isto ništa - nasmejala se Teodora.

- Napravili ste sr*nje - rekao je Pečenica.

- Pa jesmo, ali dobro to je sad. Osam meseci je dugačak period - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić