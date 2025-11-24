Ipak nije kraj? Teodora ubeđena da njeno i Đukićevo vreme tek dolazi! (VIDEO)

Bebici neće biti dobro!
Teodora Delić poverila se Iliji Pečenici o svom odnosu s Filipom Đukićem i tom prilikom istakla je da po svemu sudeći njeno i Đukićevo vreme tek dolazi obzirom da je osam meseci dugačak period.
- Je l' se dešava nešto? - upitao je Pečenica.
- Između mene i Nenada apsolutno ništa, a između mene i Filipa isto ništa - nasmejala se Teodora.
- Napravili ste sr*nje - rekao je Pečenica.
- Pa jesmo, ali dobro to je sad. Osam meseci je dugačak period - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić