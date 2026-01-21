AKTUELNO

Zadruga

DOBITNA KOMBINACIJA! Toša doneo Janjušu pune ruke para, najbolji drug mu zauzvrat izveo skeč! Urnebesna scena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Robot Toša pozvao je svoj najboljeg prijatelja Marka Janjuševića Janjuša kako bi sa njim porazgovarao o svemu.

- Zamisli ona meni govori: "Nemate ti i Toša toliko para" - rekao je Toša.

- Nemoj da joj ja kažem - rekao je Toša.

- Ja sam joj rekao, ako dođe ovde Toša radićeš do osam ujutru. Ja znam da tražim 30 hiljada sad da bih dobio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je - rekao je Toša.

- Ne trebaju mi pare, ajde da dokažemo da ti i ja možemo to - rekao je Janjuš.

- I onda i nju da ponesemo kući - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš nam doneti viski? - pitao je Bora.

- Naravno da hoću - rekao je Toša.

- Ajde da napravimo jedan skeč. Ti Sandra budi voditeljka i pitaj ih šta ima kod njih, a ti Uroše budi stariji sin i reci: "Ima marinija, ima bakra, ima čelika" - rekao je Janjuš, a nakon toga je obezbeđenje stiglo sa Janjuševim poklonom.

- Aneli je plakala da je boli grlo, pa sad uzmi iz mog džepa tantum verde - rekao je Toša.

- Hvala Tošo - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kao da ih je ista majka rodila! Toša i Janjuš spremni za Milenin rođendan, urnebesna scena u dvorištu (VIDEO)

Zadruga

Urnebesna scena u Beloj kući: Maja i Aneli izvrnule novogodišnje ukrase Dači na glavu, pa zapevale Desingericin hit (VIDEO)

Zadruga

Urnebesna scena u dvorištu! Terza u borbi sa patkom, trči koliko ga noge nose (VIDEO)

Zadruga

GUSTA MU MAGLA NIJE SMETALA! Toša s pesmom ušetao u Elitu! (VIDEO)

Zadruga

Široke ruke: Toša nagradio i Minu, Kačavenda odmah ljubomoriše! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesna scena! Pogledajte kako je Gastoz pomogao Ani truleks u rešavanju problema koji ima (VIDEO)