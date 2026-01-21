AKTUELNO

Zadruga

Našao saborca protiv Kačavende! Palo pomirenje Zorice i Asmina, nakon svih svađa zakopali ratne sekire (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešili da unište Milenu Kačavendu zajedno?!

Zorica Marković i Asmin Durdžić neretko su ulazili u žestoke verbalne okršaje za crnim stolom, u kom su pljuštale uvrede i provokacije, a kako se odnedavno Asmin posvađao sa Milenom Kačavendom, Asmin je rešio da zakopa ratne sekide sa Zoricom.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su, naime, plesali zagrljeni za šankom, a mnogi slute na to da su se udružili protiv Kačavende, a da li je to po sredi ili je pak, nešto drugo, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

