Našao saborca protiv Kačavende! Palo pomirenje Zorice i Asmina, nakon svih svađa zakopali ratne sekire (VIDEO)

Rešili da unište Milenu Kačavendu zajedno?!

Zorica Marković i Asmin Durdžić neretko su ulazili u žestoke verbalne okršaje za crnim stolom, u kom su pljuštale uvrede i provokacije, a kako se odnedavno Asmin posvađao sa Milenom Kačavendom, Asmin je rešio da zakopa ratne sekide sa Zoricom.

Oni su, naime, plesali zagrljeni za šankom, a mnogi slute na to da su se udružili protiv Kačavende, a da li je to po sredi ili je pak, nešto drugo, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić