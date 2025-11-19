Palo pomirenje: Maja i Đukić zakopali ratne sekire, Teodora pozelenela od prizora! (VIDEO)

Ovo nije želela da vidi!

Maja Marinković obavila je razgovor sa Filipom Đukićem kako bi izgladili nesuglasice koje su imali.

- Je l' mi prilaziš zato što si pijan ili ćeš i trezan da razgovaraš sa mnom? - pitala je Maja.

- Oprostiću ti. Ne mogu zbog Takija - rekao je Filip.

- Je l' smo se pomirili? - upitala je ona.

- Jesmo. Imaš sreće jer je Taki brat, inače bih ti j*bao mater - odgovorio je Đukić.

- Volim te kao brata, ne možeš da se ljutiš ako iznosim svoje iskreno mišljenje - govorila je Maja.

- To nije mišljenje, to je stav - dodao je on.

- Je l' smo rešili i nema vraćanja na to? Tebi je dosadno kad ti ne pričaš sa mnom, ja to znam - reklae Marinkovićeva.

Autor: A. Nikolić