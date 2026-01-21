AKTUELNO

Pomoć prijatelja! Sofija smestila Kačavendu u krevet, ni sekund se nije odvojila od nje! (VIDEO)

Au!

Milena Kačavenda je ove noći sebi dala malo oduška, pa je popila više alkohola nego inače.

BLAM! Kačavenda dozvolila sebi da se tetura pijana po kući, Sofija joj pomogla da se presvuče (VIDEO)

Nakon što joj se Sofija Janićijević pomogla da se presvuče, odvela ju je u sobu i smestila u krevet.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

