Ne ostavlja je na miru ni sekund: Bebica ne odustaje od pomirenja sa Teodorom, ona ga oduvala na keca (VIDEO)

Au!

Nenad Macanović Bebica došao je kod Teodore Delić u krevet lkako bi po ko zna koji put porazgovarao sa njom u nadi da će se pomiriti.

- Neću da idem, nigde ne idem - rekao je Bebica.

- Ajde vozi, paljba. Ne znam šta ti nije jasno - rekla je Teodora.

- Ništa - rekao je Bebica.

- Isti si - rekla je Teodora.

- Nisam, ja ne mogu da izdržim ovo - rekao je Bebica.

- Dobro, to me ne zanima. Možeš slobodno da se skloniš od mene, odmah - rekla je Teodora.

- Nikad u životu - rekao je Bebica.

- Šta je s tobom liče, jesi oboleo? Znaš koliko mi se je*e, idi gde hoćeš. Ja ću da tobom da pričam kad ja hoću, a ne kad ti kažeš - pitala je Teodora.

- Znam da tebe ništa ne zanima - rekao je Bebica.

- AKo ti i dlaje misliš da nije ništa, nisi se ni mrvicu promenio. Tebi je samo cilj da pričaš da je tako da bi me vrati. Tri stvari si napravio, a ti nećeš da ih vidiš! Kako ne shvatiš da si nešto uradio? Napravio si tri stvari koje su katastrofa - rekla je Teodora,

- Koje? - pitao je Bebica.

- Neću da ti ponavlja, hoćeš namerno da se čuje sad! Hoću prirodne reakcije kao muško, a ti sediš i ćutiš -

Autor: A.Anđić