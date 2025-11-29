Ovo nije očekivao! Asmin traži oproštaj od Miljane, ona navukla na tanak led i oduvala (VIDEO)

Au!
Asmin Durdžić došao je kod Miljane Kulić nakon žestokog sukoba koji su imali tokom noći kako bi se pomirio sa njom.
- Izvini, želim da te zagrlim - rekao je Asmin.
- Šta ja imam od toga? - pitala je Miljana,
- Imaš prijatelja - rekao je asmin-
- Imam neprijatelja - rekla je Miljana.
- Imaš prijatelja. Ja ću da se potrudim da je to zauvek - rekao je Asmin.
- Vređao si mi porodicu, a ja tebi nikad nisam - rekla je Miljana.
- Ti imaš karakter, a ja ne - rekao je Asmin.
- Izvinio si mi se, ajde više nemoj da mi se obraćaš - rekla je Miljana.
Autor: A.Anđić