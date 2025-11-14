Ja sam mu se poveravao, on me cinkario: Bora otkrio ko je novi dečko Milice Kemez, ovo niko nije očekivao (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kkoje Bora Santa priča o Milici Kemez sa Asminom Durdžićem.

- Ona je u vezi sa likom sa kojim sam je ja upoznao, a kojeg je htela za svoju sestru. Ona je rekla jednom kada smo mi bili u vezi, imali neku infekciju, Filip i ja i možda Gastoz, sa naših žurkama. Ona je mene terala da idem kod lekara zbog toga, a ona je imala veći problem. Mi nismo imali se*s skoro dve godine, mi smo spavali u istom krevetu, ali ništa od se*sa. Ona je pričala ljudima da sam ja gej, govorila je da sam gej, utuvila mi je to u glavu, a ja sam se video sa jednom devojkom i takda sam shavtio da nije problem u meni. Ja sam se poveravao tom dečku koji je sa njom, on je sve to njoj pokazivao. Ona se promenila ali to je bilo od sramote, jer je on znao moj život bolje od nas. Bila je sa nama ga grškoj večeri, molim te, trebao je da ide sa nama na Zanzibar, pomogao mi je da kupim plac, da bi ona napravila kuću. Moram da kažem da je mene nešto teralo da je vređam, a Lili je tada rekla da ona može da priča svađta. - rekao je Bora

