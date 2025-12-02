Ne mogu zajedno, ne mogu ni odvojeno! Bora zapenio na Anastasiju zbog muvanja sa Muratom, ona se odmah opravdala (VIDEO)

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Anastasiji Brčić

- Nismo zajedno već par dana zbog one situacije u sobi. Nemamo komunikaciju već dva dana - rekla je Anastasija.

- Imamo komunikaciju kad ona misli da se ne snima - rekao je Bora.

- Ti si mene izbacio iz kreveta i nemoj tako pričati, spavam krevet do Muratovog - rekla je Anastasija.

- Ona je mene probudila u sred sna, govorila je da sam se ljubio sa Sandrom, onda je ona mene ujela, pa sam ja nju za ruku - rekao je Bora.

- Ti si me vukao - rekla je Anastasija.

- Namerno me pravi ljubomornim, hoće da me posvađa sa Viktorom - rekao je Bora.

- Ti si doveo Todićku namerno. Bruka je naš odnos, smramota me kako se ja ponašam i kako se ti ponašaš - rekla je Anastasija.

- Ima emocije, sviđa joj se, ali joj se sviđa i Murat - rekao je Pop.

- Ne laži! Normalan je dečko i pomogao mi je da shvatim neke stvari - rekla je Anastasuha.

- On krivi Milicu, a svaki odnos mu je isti. Nije problem u devojkama, nego je problem i u tebi. Isti haos koji si imao sa Milicom imaš i sa njom - rekao je Uroš.

- Bora treba da bude sa nekim ko ga voli punim srcem, a to je Anita - rekao je Mića.

- Meni su oni toliko čudni, dvolični su. Kad smo mi dobri sa Borom, ona nije dobra. Ako kažem da bude sa Borom, ona neće, ako kažemo da ne bude, ona hoće. Bora hoće da se premesti, pa neće... - rekla je Sara.

- Njoj se ne sviđa Bora. Zatvoren je prostor i ona uživa da je neko vređa, da se udaraju. Da ti smeta ti bi se sklonila od njega - rekla je bOginja.

- Ne može bez njega, ne može ni sa njim. Njoj ne odgovara da masira Anitu, ljubi Sandru... Da je to iskreno pucalo bi od emocija - rekla je Sara S.

- Sad je rekla da joj prija Murat, nek ide- rekao je Bora.

