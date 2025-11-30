AKTUELNO

Zadruga

Uhvatila ga seta! Bebica se umalo slomio pred Teodorom preljubnicom zbog mesečnice koja se bliži, ona ga ponovo napala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, pa dokle više?!

Nenad Macanović Bebica sedeo je na garnituri u garderoberu sa Teodorom Delić, te je tako započeo razgovor požalivši se da je jako tužan.

- Tužan sam mnogo - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaj normalno, nemaš 15 godina - rekla je Teodora.

- Tužan sam mnogo, sutra je prvi - rekao je Bebica.

- Pa nije niko riknuo...Ima li ko da nas podržava - rekla je Teodora.

- Meni to nije bitno - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto vidiš, to mene iznervira, sada si namerno poslao sliku u javnost da je meni to bitno. Da, to si sada namerno uradio...Au, je*ote kako me iznervira čovek - rekla je Teodora, a onda je besno otišla od Bebice.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ponovo uhvaćena u laži: Mimas navukla Sofiju da joj ispriča sve o Atmiru Albi, ona se opet spetljala i promenila priču! (VIDEO)

Zadruga

Bez blama! Teodora besramno priznala da Terza ništa nije lagao za nju i Đukića, Asmin je žestoko prozvao pred svima: Ona je za mene ku*ava u duši (VID

Zadruga

Sa slašću polizale jedna drugoj sve izrečene bljuvotine: Sofija i Aleksandra protrčale pored dostojanstva, ovo se ne viđa svaki dan! (VIDEO)

Zadruga

NEPRESTANO GA PRATI POGLEDOM: Bebica dokazao da je Teodori bitniji od Filipa (VIDEO)

Zadruga

REŠILA DA GA NE ŠTEDI! Gastoz zapenio na Anđelu zbog njenog izlaganja, ona ZAREŽALA: Neću da dođem... (VIDEO)

Domaći

Ori se Bela kuća! Bebica ponovo zaratio sa Teodorom, ona zaurlala na njega (VIDEO)