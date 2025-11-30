Uhvatila ga seta! Bebica se umalo slomio pred Teodorom preljubnicom zbog mesečnice koja se bliži, ona ga ponovo napala (VIDEO)

Au, pa dokle više?!

Nenad Macanović Bebica sedeo je na garnituri u garderoberu sa Teodorom Delić, te je tako započeo razgovor požalivši se da je jako tužan.

- Tužan sam mnogo - rekao je Bebica.

- Pričaj normalno, nemaš 15 godina - rekla je Teodora.

- Tužan sam mnogo, sutra je prvi - rekao je Bebica.

- Pa nije niko riknuo...Ima li ko da nas podržava - rekla je Teodora.

- Meni to nije bitno - rekao je Bebica.

- Eto vidiš, to mene iznervira, sada si namerno poslao sliku u javnost da je meni to bitno. Da, to si sada namerno uradio...Au, je*ote kako me iznervira čovek - rekla je Teodora, a onda je besno otišla od Bebice.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić