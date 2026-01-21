AKTUELNO

Zadruga

Ne može protiv srca: Anastasija odlučila da nakon svega porazgovara sa Borom, evo koju tajnu poruku je dobila od njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Dušica Điokić je porazgovara sa Borom Santanom nakon njegovog poljupca sa Sandrom Todić, pa je otčala da prenese Anastasiji Brčić.

- Rekao mi je da ti kažem da te mnogo voli, da ne može da se odbrani od debila ir eprila koji su se nakačili na njega. Ovo se desilo iz afekta i čekaće te do kraja, ne morate da budete zajedno, samo da se ne svađate. Rekao mi je da te voli, ali da je ovo stanje afekta zbog Murata. Dok je on meni to pričao Sandra doleće i kao: "Šta ti je rekao ku*vo, slomiću te". Znaš koliko je izljubomorisala, naravno, nikad joj neću reći šta mi je rekao - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Reci mu da ga čekam u radionici - rekla je Anastasija.

Autor: A.Anđić

