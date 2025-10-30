AKTUELNO

Zadruga

OVOME SE NIJE NADALA: Janjuš otkrio da li bi bio sa Aneli nakon svega (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli i Janjuša:

- Stalno govorite koliko bi vam vremna trebalo da vratite jedno drugom, Janjuš kaže dva sata, Aneli kaže jedan dan, da li to znači da vam je Luka jedina prepreka?

- Ne, ja sam to govorila napolju kada je on govorio Luki da može da me ima - rekla je Aneli.

- Biću sto odsto iskren, ja bih sa Aneli samo opštio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše ovo nije u redu jer ona ima dete od pet godina - rekao je Asmin.

- Ja sam bio iskren - dodao je Janjuš.

- Trebalo bi bolje da si odreagovao - dodao je Mića.

- Rekao sam lepo, što je momak ne brani - odgovorio je Asmin.,

- Što me ti ne braniš, otac mog detea - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- PA šta ja njemu da kažem - rekao je Luka.

- Aneli žao mi je, ja ti se neću pravdati,a ti ne možeš to da shvtiš, ja sam te poštovao, a ti si meni vređala sve - rekao je Janjuš.

- Ti meni vređao - rekla jeAneli

-Ovo LUka gleda - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#pitanja gledalca

POVEZANE VESTI

Zadruga

IŠLI BI ZAJEDNO NA RAJSKO OSTRVO: Aneli i Janjuš priznali da ipak ne mogu jedno bez drugog (VIDEO)

Zadruga

OVOME SE NIJE NADALA! U Elitu stigao poklon za Danku i Terzu! Ona nije skidala osmeh s lica: TO JE JER SU NJEGOVI REKLI DA ME ŽELE ZA SNAJKU! (VIDEO)

Domaći

PROVALIO GA?! Uroš otkrio Aneli da je Janjuš konstantno gleda! Ona ne skida OSMEH sa lica! (VIDEO)

Zadruga

Ovome se nije nadala: Luka otkrio Aneli šta će uraditi nakon Elite, ona ostala u šoku (VIDEO)

Zadruga

Neočekivano: Luka i Aneli nakon prekida veridbe nisu razdvojili krevete: Svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Zadruga

Imam gađenje na njegov lik: Aneli udarila nisko po Janjušu, Sandra otkrila da li bi bila u VEZI SA NJIM! (VIDEO)