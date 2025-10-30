OVOME SE NIJE NADALA: Janjuš otkrio da li bi bio sa Aneli nakon svega (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli i Janjuša:

- Stalno govorite koliko bi vam vremna trebalo da vratite jedno drugom, Janjuš kaže dva sata, Aneli kaže jedan dan, da li to znači da vam je Luka jedina prepreka?

- Ne, ja sam to govorila napolju kada je on govorio Luki da može da me ima - rekla je Aneli.

- Biću sto odsto iskren, ja bih sa Aneli samo opštio - rekao je Janjuš.

- Janjuše ovo nije u redu jer ona ima dete od pet godina - rekao je Asmin.

- Ja sam bio iskren - dodao je Janjuš.

- Trebalo bi bolje da si odreagovao - dodao je Mića.

- Rekao sam lepo, što je momak ne brani - odgovorio je Asmin.,

- Što me ti ne braniš, otac mog detea - rekla je Aneli.

- PA šta ja njemu da kažem - rekao je Luka.

- Aneli žao mi je, ja ti se neću pravdati,a ti ne možeš to da shvtiš, ja sam te poštovao, a ti si meni vređala sve - rekao je Janjuš.

- Ti meni vređao - rekla jeAneli

-Ovo LUka gleda - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.