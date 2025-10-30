OVOME SE NIJE NADALA: Janjuš otkrio da li bi bio sa Aneli nakon svega (VIDEO)

Opa!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli i Janjuša:
- Stalno govorite koliko bi vam vremna trebalo da vratite jedno drugom, Janjuš kaže dva sata, Aneli kaže jedan dan, da li to znači da vam je Luka jedina prepreka?
- Ne, ja sam to govorila napolju kada je on govorio Luki da može da me ima - rekla je Aneli.
- Biću sto odsto iskren, ja bih sa Aneli samo opštio - rekao je Janjuš.
- Janjuše ovo nije u redu jer ona ima dete od pet godina - rekao je Asmin.
- Ja sam bio iskren - dodao je Janjuš.
- Trebalo bi bolje da si odreagovao - dodao je Mića.
- Rekao sam lepo, što je momak ne brani - odgovorio je Asmin.,
- Što me ti ne braniš, otac mog detea - rekla je Aneli.
- PA šta ja njemu da kažem - rekao je Luka.
- Aneli žao mi je, ja ti se neću pravdati,a ti ne možeš to da shvtiš, ja sam te poštovao, a ti si meni vređala sve - rekao je Janjuš.
- Ti meni vređao - rekla jeAneli
-Ovo LUka gleda - rekao je Janjuš.
Autor: N.B.