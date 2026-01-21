AKTUELNO

Zadruga

Ori se soba! Pljušte uvrede između Sandre i Hane, haos na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Sandra Todić došla je do Nerija Ružanjija i Hane Duvnjak, te ih je tako napala i ušla s njima u žestok verbalni okršaj.

- Zbog mene nisi dignuta, spasili smo te - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ćutiš tu kao pi*ka, upravlja ti mozgom, vređa tvoju kuću. Mamu ti ku*vinsku je*em što je bila. Kakvo si ti zlo - rekla je Sandra.

- Ćutim jer si debilka, idi traži tamo kutlače po kući. Skloni se pijanduro jedna - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vređaš kuću u kojoj si odrastao...Ćuti, smrdeo ti krevet - rekla je Sandra.

- Teme ti preko mene nema, ja sam bitna sama po sebi. Hajde pu*i ku*ac i goni se, uništila si Nerija - ponavljala je Hana.

- Je l' ti naredila ovako?! - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego si ti došla ovde - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

