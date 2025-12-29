Trese se Bela kuća: Maratonski karambol Luke i Kačavende, pljušte nikad gore prozivke na sve strane! (VIDEO)

Drama!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Što se tiče loše stvari to je što sam ušla u odnos koji nema perspektivu. Dozvolila sam da mi neko vređa majku kao Terza, a u taj koš mogu i da stavim Aneli jer su to jedine stvari koje su me ovde pogodile. Ja Sofiji i tebi želim sve nabolje i da vam uspe sve što nije moglo. Mnogi nisu verovali da može da se stvori emocija između Viktora i mene. Pojedincima smo dosadni, ali moja veza je iskrena. Sve što pričamo volela bih da se nastavi i kad izađemo odavde. Sve što želim sebi i svojoj porodici to želim i tebi. Volela bih da ovo bude pravo. Posle toliko godina mog rijalitija smatram da si ti neko zreliji i da osoba baš kao ti ide uz mene - govorila je Mina.

- Šerujte sve što je ona govorila. Ja smem sve, shvati Milena. Kunem ti se kad sam ispravan nikoga se ne plašim - govorio je Luka.

- Ti si ispravan? - pitala je Milena.

- K*rac mi popuši - dodao je Luka.

- Naravno, samo ponudi. Oko čega se ti nerviraš? Da li mi pretiš? - besnela je Milena.

- Onaj gore gleda, a ja ne - rekao je Vujović.

- Lažare, šeruj kad mi je prošle godine rekao da će da mi j*be decu, zapali auto i kuću. Neka se to podeli, pa da se podsetimo ko je kome dirao porodicu i decu - govorila je Milena.

- Znam da si zaljubljena u mene - dodao je Luka.

- Svaku priliku ću da koristim da te gazim. Ako je tebe Aneli napravila, ti nikome ne možeš da daš na značaju. Ti si miš i smeće ljudsko. Lukina mama mi se izvinjavala 740 puta, njegov otac mi se takođe izvinio i neću da navedem Luku nego Aneli jer je njena majka rekla da svi tumori sveta treba da me pojedu - nastavila je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić