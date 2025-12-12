Trese se Bela kuća: Teodora i Bebica se osilili nakon pomirenja, pa žestoko udarili na Boru Santanu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Teodora Delić stopalima na kvarno dodiruje Nenada Macanovića Bebicu po polnom organu.

Bora Santana je prokomentarisao da je Teodora Delić k*ravela zbog čega ga je Bebica isprozivao.

- Bora ne sme da ustane za stolom, nego ide okolo i priča. On o svima ima najgore mišljenje, a ovde je mufljuz. On misli da sam ja budala i da ću sa njim da se družim - rekao je Bebica.

- Ko će sa tobom da se druži? Meni je Bebica gotivan - dodao je Bora.

- Bilo mi je drago kad sam videla ono za Uroša, to je karma. On je doživeo da mu se priča da je gej, a tako sam ja doživela za Eru i to je od tebe počelo - govorila je Teodora.

- Ja sam rekla da si bila na vašaru - dodao je Bora.

- Ti si na Elitoviziji pričao da je ona Miss Meljaka - rekao je Bebica.

- Ne mogu ja da kažem ko je meni to rekao. Ja volim što si se pomirila sa njim - govorio je Bora.

- Meni je katastrofa što je on bio na veridbi, to sam rekla posle Bebici - dodala je Teodora.

- Napolju nikad ne bih došao da ste me pozvali na veselje, ovo je televizija. Meni je Bebica drag. Je l' ona meni pre neki dan nije munula za majmuna? - pričao je Santana.

- Ti si p*čka i ne smeš nikome ništa da kažeš, Anđelo i ja smo to pričali - govorio Bebica.

- Ja nisam došao da se svađam ovde sa vama - rekao je Bora.

- Ja verujem da o Janjušu nema lepo mišljenje zbog Janjuševih postupaka iz prethodnih rijalitija, o Terzi, o Jakšićki, o Sari - pričao je Macanović.

Autor: A. Nikolić