Obezbeđenje u pripravnosti! Sandra ne prestaje da demonstrira silu, ponovo napala Nerija: Šta je bilo pacove?! (VIDEO)

Drama!
Sandra Todić srela je Nerija Ružanjija ispred pušionice, pa se tako posvađala ponovo s njim.
- Šta je bilo pacove?! Poljubili smo se, što se smeješ - rekla je Sandra.
- Ma da, na žvaku, sis*j ku*ac - rekao je Nerio.
- Što si došao ovde, da vidiš gde sam ja - rekla je Sandra.
- Pušim cigaru...Došla ova debilka da napada iz čista mira - rekao je Nerio.
- Alo majmune nemoj tako da pričaš. Ti dozvoljavaš da ti ona vređa kuću u kojoj si odrastao, sram te bilo. Da ti nije tetke ne bi ni ušao ovde, došli ste i ti i tvoja ku*ka da zaradite pare - rekla je Sandra.
- Vidi ogledalo ovde, na šta ti ličiš. Smrdi ti iz duše - rekao je Nerio.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić