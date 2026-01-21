Obezbeđenje u pripravnosti! Sandra ne prestaje da demonstrira silu, ponovo napala Nerija: Šta je bilo pacove?! (VIDEO)

Drama!

Sandra Todić srela je Nerija Ružanjija ispred pušionice, pa se tako posvađala ponovo s njim.

- Šta je bilo pacove?! Poljubili smo se, što se smeješ - rekla je Sandra.

- Ma da, na žvaku, sis*j ku*ac - rekao je Nerio.

- Što si došao ovde, da vidiš gde sam ja - rekla je Sandra.

- Pušim cigaru...Došla ova debilka da napada iz čista mira - rekao je Nerio.

- Alo majmune nemoj tako da pričaš. Ti dozvoljavaš da ti ona vređa kuću u kojoj si odrastao, sram te bilo. Da ti nije tetke ne bi ni ušao ovde, došli ste i ti i tvoja ku*ka da zaradite pare - rekla je Sandra.

- Vidi ogledalo ovde, na šta ti ličiš. Smrdi ti iz duše - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić