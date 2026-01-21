Divlja i mafija! Sandra nastavlja da peni na Ivana, pljušte psovke na sve strane (VIDEO)

Karambol!
Sandra Todić nastavila je da mafija i da divlja po kući, te je tako ponovo ušla u sukob sa Ivanom Marinkovićem.
- Pacove, je*em li ti mamu - rekla je Sandra.
- Beži tamo klošarko nevaspitana, sram te i stid bilo one majke koja ti je bila ovde, gov*arko jedan smrdljivi - rekao je Ivan.
- Koga si ti odj*bao?! Alo, pacove...Je*em li ti mamu u pi*ku, napolju će se pozabaviti ljudi s tobom od kojih si bežao, pi*ko jedna raspala - urlala je Sandra.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić