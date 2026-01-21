AKTUELNO

Zadruga

Karambol kakvog nema! Obezbeđenje napravilo živi zid između Boginje i Sandre, pljušte uvrede i prozivke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au kakav haos!

Tanja Stijelja Boginja ušla je u žestok verbalni okršaj sa Sandrom Todić, te su tako pljuštale uvrede.

- Uroš je malo pre rekao ovako: "Sandra Todić se meni šlihta jer znam svašta o njoj", to je tvoj prijatelj kom ne smeš da zucneš, poliva te pivom, posle sekund igraš sa njim - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš, šta god da iznese, ja ću da priznam sve jer sam to radila - rekla je Sandra.

- Ti ne smeš ovde nikom ništa da kažeš, ljudi koji te psuju ne smeš da im se suprotstaviš - rekla je Boginja.

- Ko me je psovao dalje?! - urlala je Sandra.

- Svi, ti si se sa svima svađala...Ne obraćaj mi se više! Ti se šlihtaš ljudima koji nisu dobri sa mnom - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko te je*e, šlihtaš se Aneli, a nad*vala si je kada je ušla - rekla je Sandra.

- Ku*vo, završili smo, napolje u zatvor ku*vo. Je l' vidiš kakva je dr*lja to - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

