Haos za sam kraj! Blam kakvog nema: Anastasija nastavlja da ponižava Boru, ne prestaje da ponavlja da se Santana NE KUPA (VIDEO)

Au, kakav blam!

Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je i Boru Santanu i Anastasiju Brčić kako bi sa njima porazgovarao o njihovom odnosu.

- Šta ćemo sa vama?! Veza, nije veza, drugi govore da ste zaljubljeni, samo jedno drugom pravite haos. Šta se tu dešava - pitao je Joca.

- Ja sam mu rekla da mi se sviđa, ali očigledno ne dovoljno da bi bili u vezi. Nije mi to to, sigurno da smo napolju ne bi bili posle nekih stvari zajedno, ali je ovo zatvoren prostor. Meni kada je dosadno ja tada tražim pažnju i društvo od njega - rekla je Anastasija.

- Šta to fali - pitao je Joca.

- Njegovo ponašanje. Nije celokupna ličnost, ti neki detalji, ali nije to nešto što se menja preko noći. Ja sam mu zamerila to što je ceo dan bio u jednoj trenerci, pa je u toj istoj otišao na žurku, a nije se istuširao - rekla je Anastasija.

- Ne znam šta ona hoće, sigurno joj neću ići na rođendan, niti ću provesti Novu godinu s njom, ona meni više prilazi nego ja njoj. Ne znam šta hoće od mene, kada god hoću da se zezam sa nekim, ona mi prebacuje: "Šta radiš sa Ivom, šta radiš sa Jakšićkom, pripremaš teren za Jakšićku?" - rekao je Bora Santana.

Autor: Nikola Žugić