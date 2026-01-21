Stavlja ga na test: Jakšićka donela bitnu odluku, Janjuš će morati dobro da se pokaže u narednim danima! (VIDEO)

Niko se ovome nije nadao!

Aleksandra Jakšić porazgovarala je sa robotom Tošom o njenom odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem, a tom prilikom priznala je da će ga par dana staviti na test.

- Jakšićka, igrala si sinoć intimno - rekao je Toša.

- Malo - rekla je ona.

- Pričaj, nemoj mene da zavitlavaš. Reci drugarima s kim si igrala - rekao je Toša.

- S Janjušem - odgovorila je Jakšićka.

- Je l' ste se cokili? - upitao je Toša.

- Nismo, hoću da vidim par dana da li će biti dobar - rekla je ona.

- Pa, kakav je sinoć bio? - upitao je Toša.

- Iskreno dobar, samo je meni posvećivao pažnju celo veče - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić