Stavlja ga na test: Jakšićka donela bitnu odluku, Janjuš će morati dobro da se pokaže u narednim danima! (VIDEO)

Niko se ovome nije nadao!
Aleksandra Jakšić porazgovarala je sa robotom Tošom o njenom odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem, a tom prilikom priznala je da će ga par dana staviti na test.
- Jakšićka, igrala si sinoć intimno - rekao je Toša.
- Malo - rekla je ona.
- Pričaj, nemoj mene da zavitlavaš. Reci drugarima s kim si igrala - rekao je Toša.
- S Janjušem - odgovorila je Jakšićka.
- Je l' ste se cokili? - upitao je Toša.
- Nismo, hoću da vidim par dana da li će biti dobar - rekla je ona.
- Pa, kakav je sinoć bio? - upitao je Toša.
- Iskreno dobar, samo je meni posvećivao pažnju celo veče - rekla je Jakšićka.
Autor: N.Panić