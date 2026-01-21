AKTUELNO

Zadruga

Govedo jedno, mrš odavde: Bukti nikad žešći rat Toše i Janjuša zbog para, pljušte brutalne prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se imanje od urlika!

Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš lažirali su svađu kako bi bili što uverljiviji, a takmičari su pomno slušali iz Bele kuće šta se dešava.

- Ne može mašina - rekao je Toša.

- Daj nemoj više da me j*beš - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- G*vno jedno - rekao je Toša.

- Sad ću ti baciti sve pare - rekao je Janjuš.

- Hoću još deset hiljada - rekao je Toša.

- Rekao sam da ćeš spustiti deset hiljada - rekao je Janjuš.

- Rekao, pa porekao - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smrade jedan, nemam sad da ti dam više. Ovde ljudi nemaju šta da jedu - rekao je Janjuš.

- P*čko jedna mala - rekao je Toša.

- Stoko, treba te k*rati. Govedo jedno, nosi ovih 30.000 - rekao je Janjuš.

- Mrš tamo bre - rekao je Toša.

- Mrš tamo, nećeš mi j*bati ti - rekao je Janjuš. Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

