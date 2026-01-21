Za tri dana postala kraljica poniženja: Jovana na meti osuda zbog blamiranja sa Janjušem! (VIDEO)

Sve joj sasuli u lice!

Jovana Cvijanović od cimera iz kuće odabranih dobila je žestoku lekciju zbog sinoćnog ponižavanja sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Nije ti trebalo ono na krevetu, izgledalo je... - rekla je Maja.

- Kao da hoćeš da se j*beš - dodao je Uroš.

- Ma ja ga navlačim - rekla je Jovana.

- Znaš li ti kako je on tebe isponižavao? On da je tebi rekao da se nag*ziš ti bi to uradila. Lažem, nije te on ponižavao nego on sam sebe - pričao je Luka.

- Ja sam htela da on ispriča sve - pravdala se Jovana.

- On tebe da je povukao desilo bi se šta bi se desilo. Tako je izgledalo - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić