Zadruga

Za tri dana postala kraljica poniženja: Jovana na meti osuda zbog blamiranja sa Janjušem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve joj sasuli u lice!

Jovana Cvijanović od cimera iz kuće odabranih dobila je žestoku lekciju zbog sinoćnog ponižavanja sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Nije ti trebalo ono na krevetu, izgledalo je... - rekla je Maja.

pročitajte još

Osveta se služi hladna! Jovana otkrila kakvim snimkom drži Janjuša u šaci, Maja se frapirala: Nisam znala da mačketina to praktikuje (VIDEO)

- Kao da hoćeš da se j*beš - dodao je Uroš.

- Ma ja ga navlačim - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš li ti kako je on tebe isponižavao? On da je tebi rekao da se nag*ziš ti bi to uradila. Lažem, nije te on ponižavao nego on sam sebe - pričao je Luka.

pročitajte još

Teške reči pale u vodu: Anastasija i Bora uživaju u ljubavi, kao da se nikad ni nisu blatili! (VIDEO)

- Ja sam htela da on ispriča sve - pravdala se Jovana.

- On tebe da je povukao desilo bi se šta bi se desilo. Tako je izgledalo - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

