Za tri dana postala kraljica poniženja: Jovana na meti osuda zbog blamiranja sa Janjušem! (VIDEO)

Sve joj sasuli u lice!
Jovana Cvijanović od cimera iz kuće odabranih dobila je žestoku lekciju zbog sinoćnog ponižavanja sa Markom Janjuševićem Janjušem.
- Nije ti trebalo ono na krevetu, izgledalo je... - rekla je Maja.
- Kao da hoćeš da se j*beš - dodao je Uroš.
- Ma ja ga navlačim - rekla je Jovana.
- Znaš li ti kako je on tebe isponižavao? On da je tebi rekao da se nag*ziš ti bi to uradila. Lažem, nije te on ponižavao nego on sam sebe - pričao je Luka.
- Ja sam htela da on ispriča sve - pravdala se Jovana.
- On tebe da je povukao desilo bi se šta bi se desilo. Tako je izgledalo - dodala je Maja.
Autor: A. Nikolić