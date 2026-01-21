Urnebesno: Pogledajte Ivanovu stručnu analizu vrelih fotki Teodore i Takija! (VIDEO)

Hit!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bio je Ivan Marinković koji je detaljno analizirao slike Teodore Delić i Takija Marinkovića.

- Ja sam izračunao i danas je tačno 43 meseca veze Tekija i Takija, zato je Teodora emotivna danas. Ja ću da kažem da ima slika na kojoj piše "10 evra i previše", ovo je leto pre nego što je Teodora ušla i bili su u hotelu. Ovo je čuvena slika sa jezikom gde ona liže Takija između nosa i usta. Ovde su sa Leom, lepa porodična slika na Dunavu. Ovde i jedna kućna slika kako Teodora mazi Lea, to je kod Maje kući - govorio je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić