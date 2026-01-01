Urnebesno: Zorica zatekla Maju i Filipa kako akcijaju u njenom krevetu, Đukić od šoka poljubio patos! (VIDEO)

Hit!

Filip Đukić i Maja Marinković osamili su se u rehabu u krveetu Zorice Marković, a nisu ni slutili da će se ona pojaviti i ugledati ti ih. Naime, pevačica je od Uroša Stanića saznala da su joj okupirali krevet, ali se nije bunila, već je došla da im da blagoslov.

Kad je pevačica ušla u sobu Filip je od šoka promašio krevet i pao kod zida, a kako je bio u alkoholisanom stanju nije mogao da se podigne, pa mu je Stanić ponovo pritrčao u pomoć.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić