Zadruga

Urnebesno: Zorica zatekla Maju i Filipa kako akcijaju u njenom krevetu, Đukić od šoka poljubio patos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Filip Đukić i Maja Marinković osamili su se u rehabu u krveetu Zorice Marković, a nisu ni slutili da će se ona pojaviti i ugledati ti ih. Naime, pevačica je od Uroša Stanića saznala da su joj okupirali krevet, ali se nije bunila, već je došla da im da blagoslov.

Prvi raskid u 2026. godini? Žestoka svađa Anite i Luke, na korak da odsviraju kraj! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Kad je pevačica ušla u sobu Filip je od šoka promašio krevet i pao kod zida, a kako je bio u alkoholisanom stanju nije mogao da se podigne, pa mu je Stanić ponovo pritrčao u pomoć.

Pao poljubac Đukića i Maje: Sve puca od strasti, Uroš im čuva stražu od Alibabe! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

