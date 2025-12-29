Kako si namazana, čistiš sebi put: Uroš nikad brže provalio Anelinu taktiku, ona počela da spaja Maju i Đukića! (VIDEO)

Hit!
Maja Marinković peckala se sa FIlipom Đukićem kada im je Aneli Ahmić poželela da završe zajedno, a Uroš Stanić je provalio da joj je to taktika kako bi očistila sebi put ka Asminu Durdžiću.
- Ne mogu da te slušam više, na mozak si mi se popeo - rekla je Maja.
- Voliš ti mene Makice, da mi nije tebe, ne bih imao s kim da se družim - rekao je Uroš.
- Ajde s tim pelenama, izgledaš kao da si se usr*la - rekao je Đukić.
- Kako si odvratan, je l' moguće da si tako odvratan? - upitala je Maja.
- Pohvali je, kaži joj da je lepa - dodao je Uroš.
- Polako, ishvaliće oni jedno drugo sad za Novu godinu - rekla je Aneli.
- Čistiš ti sebi put ka Asminu, kako si namazana - rekao je Uroš.
- Filip zna tačno kad je vreme da se približi i odalji, sve taj zna - rekla je Maja.
Autor: N.Panić