Nisam ga zavolela da bih ga prebolela: Teodora više ne želi ni da čuje Filipa, nikad brže zaboravila na intimne zagrljaje u izolaciji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Teodoru Delić.﻿﻿

- Teodora zašto se družiš s ljudima koji očima ne mogu da gledaju Bebicu? Je l' to sujeta ili šta? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam na koga gledaoci misle jer se ni sa kim ne družim, svi su me kvalitetno izvređali - rekla je Teodora.

- Mene je izvređalo na nominacijama mnogo ljudi tako da ne mogu da joj zabranim da se druži s mojim neprijateljima - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Da li si prebolela Filipa ili ti je i dalje u mislima? - glasilo je pitanje.

- Nisam ga zavolela da bih ga prebolela - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad si opalio advokaticu? - glasilo je pitanje.

- Juče mi je pretila da će mi se desiti nešto u Ulcinju, a za to će dobiti tužbu. To se desilo 15ak dana pred početak Elite, poslala mi je poruku da se vidimo. Ja sam poslao Bokija Simića da je pokupi na aerodromu, on je sačekao i doneo nam dve flaše vina. Mi smo popili i desilo se dva puta šta se desilo, a posle se ništa ne sećam - rekao je Janjuš.

- Ovo je sramno da čovek od četrdeset godina laže da je spavao s nekim da bi imao temu. Ništa mu nije ostalo nego da slaže da me j*be - rekla je advokatica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

