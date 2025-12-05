Postao sprdanja zbog fitnes ere: Teodora pokušava da napravi Filipa od Bebice, nema ko mu se ne ruga u Beloj kući! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako Teodora Delić želi da menja izgled Nenada Macanovića Bebice i da joj sve više liči na Filipa Đukića.

- Šta da kažem ja ovde? Pečenica me je šišao, pa neka se obrate njemu ako je do toga - rekao je Filip.

- Napolju je imao dužu kosu, a nikakve brkove nisam pominjala. Kakav Bebica na Filipa? Na početku kad sam ulazila u odnos sa njim pričala sam mu da treba da trenira, a tek sad je krenuo da radi na tome. Mislim da je tek sad shvatio da treba da radi na sebi, bili zajedno ili ne - govorila je Teodora.

- Nije bila priča o bkrovima, nego ja ne mogu lepo da se ošišam - rekao je Bebica.

- Šta pričaš ti? Pričaš šta si shvatio i šta si odlučio - dodala je Teodora.

- Pričali smo o kosi, a ovde ne mogu kao napolju. Što se tiče treninga to nema veze sa Teodorom. Ja šetam isključivo zbog sebe, odlučio sam da se vratim na kilažu koju sam imao ranije i to ću da uradim do kraja. Ona meni to govori dve godine unazad. Ja sam počeo da šetam i mnogo mi je lakše otkako manje jedem. Meni je to lakše zbog mene. Više ne pijem ni lek za pritisak, mnogo mi je lakše. Ja sam shvatio gde su moje greške bile - govorio je Bebica.

- Je l' misliš da ona tebe voli? - pitala je voditeljka.

- Da. Teodora mene ne može ni na šta da nagovori, sve radim jer ja hoću - rekao je on.

Autor: A. Nikolić