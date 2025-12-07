Više sam majmuna odgajio nego dece: Bora priznao Bebici i Teodori da ga njihove prozivke ne dodiruju! (VIDEO)

Hit!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji su tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Mi smo ove sezone započeli druženje i raspali smo se svi kao Bugarska Skupština. Ti si mene vređao bez razloga, svesna sam svega što se desilo, ali ja nisam zaslužila da me vređaš. Teodoru ovom prilikom neću komentarisati, ali ću Bebici zameriti onaj p*čkast potez prema Đukiću - rekla je Mina, pa se osvrnula na Jovanu.

- Jovana mi nismo prijateljice i nervira me kad kreneš da pištiš za stolom, tako da Jovana tebe ostavljam svakako, a šaljem Bebice - rekla je Mina.

- Jovana, ti si dobra devojka i inteligentna, ali praviš velike greške i pričaš priče koje te ne zanimaju. Ti si meni htela da daš krevet i ja to ne zaboravljam, ali si komas dobar za sprdnju - rekao je Bora, pa se osvrnuo na Bebicu:

- Ja sa Bebicom nisam imao konflikt, ali slažem se da on ima očajne postupke ovde. Videli smo da je on ovu devojku uništio, a Filip je vratio u život. Ne vidim u Bebici da mi želi zlo, ali reagovao je kad sam se posvađao sa Teodorom. Možete da me nazivate majmunom jer sam ja odgajio više majmuna nego dece. Osuđujem te zbog Filipa, ispao si baš p*čkica - rekao je Bora.

Autor: N.Panić