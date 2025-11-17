AKTUELNO

Zadruga

Glava ga boli od problema: Bora shvatio koliko mu je porastao stomak, pa rešio da se baci na treninge! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Bora Santana nastavio je da besni zbog Anastasije Brčić, a tom prilikom su Filip Đukić i Teodora Delić pokušavali da ga smire i vrate ga u normalu.

- Nisam više za ovo, Bog me poslao da dođem da ne bi srčku doživeo i to je tačno tu. Hteo sam da mi prođu dani i da mi bude z*jebancija - rekao je Bora.

- Naravno da će ti biti z*jebancija, sad ti je došao trenutak - rekla je Teodora.

- Došao sam ovde, blamiram se sa 37 godina i smaram se. Ne mogu da se dignem, ne radim ovo namerno - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraš da gledaš pozitivnije - rekao je Filip.

- Tražim neku žensku da se sprdam, ali ne mogu da nađem. Vidi koliki stomak imam, sad ću da krenem da treniram i da samo prođe ova godina - rekao je Bora.

- Napiši ciljeve za sledeću godinu - rekao je Filip.

- Napisao sam i za prošlu godinu, pa mi se ništa nije ispunilo sem kuće - rekao je Bora.

- Šta samo kuću? Ja nemam svoj stan i dalje - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma misliš da sam srećan bio u stanu od sto kvadrata i samo što se nisam obesio u njemu. Kad izađem tek me čekaju problemi da uzmem svoju plac, to moraju da mi daju jer je to moje - rekao je Bora.

- Šta je bilo? - upitala je Sara.

- Ma ne znam ni šta je bilo, glava me zabolela u pet minuta - rekao je Bora.

- Ja stvarno mislim da se Anastasija zaljubila u tebe i nije mi lik koji će da radi nešto zarad rijalitija - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

