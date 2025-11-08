Taktizira, ne mogu više da ga slušam: Aneli pala roletna zbog Luke, razvezala jezik i obelodanila sve o njegovoj igri u Eliti! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Aneli Ahmić o njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Aneli rekla si da je počeo da priča Luku drugu priču čim su se okrenule? - upitao je Darko.

- Ja sam ga pitala: ''Da li imaš u planu da pričaš sa mnom?'', a on mi je rekao: ''Nemam''. Kada je video da se okrenula kamera, on je promenio ploču - rekla je Aneli.

- Šta tebi to govori? - upitao je Darko.

- To su te laži koje me izluđuju. Meni ne pije vodu to što oni pričaju da je on sa mnom zbog fanova jer osetim da me voli, ali on sve taktizira - rekla je Aneli.

- Kakav je to odnos ako između dva partnera postoji taktika? - upitao je Darko.

- Pa ne znam Darko, on je takav šta znam. Pitaću njega evo - rekla je Aneli.

- Ja sam ti rekao da nemam potrebu da dođem kod tebe - rekao je Luka.

- Ovo više nije izdrživo za slušanje - rekla je Aneli.

- Na osnovu kojih stvari si shvatila da je Luka totalno nesrećan prema tebe? - upitao je Darko.

- Na osnovu toga što sam gledala napolju kada je bio vrcav i raspoložen, a ovde je smoren. Vidim da me lažno brani i da mi ne govori neke stvari u lice - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić