Razvezala jezik: Aneli obelodanila šok detalje o odnosu Luke i Sandre, dovela ih do tačke pucanja! (VIDEO)

Odlučila da otkrije sve o čemu joj se poverio!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide svađu Sandre Obradović i Luke Vujovića, koji su jedno drugome ljubomorisali na Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

- Sadnra izbegava da spomene mene, kaže kako je radila svima iz inata - rekla je Aneli.

- Ko si ti meni? - pitala je Sandra.

- Luka i ja se družimo, to joj smeta. Ona govori Luki da je radila iz inata drugima, a ne njemu. Šta ovi ljudi imaju sa Janjušem? Ja sa Lukom provodim vreme - govorila je Aneli.

- Koje vreme provodiš sa njim? Utorkom na žurki 15 minuta? Ajde dogovori se - odbrusila je Sandra.

- Nemaš kućno vaspitanje. Nemoj da pričam šta si radila sa Lukom, bili ste intimni. Pričao je on meni. Rekao je on meni da to nije to i da nije osetio, sigurno postoji klip. Može da se ljuti koliko hoće jer se već ogradio od mene - govorila je Aneli.

- Sad si bezobrazna. Ja sam rekao da znam zašto smo dva različita sveta. Rekao sam da smo bili prisni pre nego što sam izašao, da smo se grlili i češkali - pravdao se Luka.

- Ja sam mu rekla da se takve stvari ne rade po danu i pitala sam kako su bili intimni - rekla je Aneli.

- Eto ti tvoja drugarica - besnela je Sandra.

- Sa Aneli reč neću da progovorim ako sad ne kaže, ali i ako laže - dodao je Luka.

- Rekla sam da je delovalo ljubomorno zbog Janjuša. Rekao mi je da su pred diskvalifikaciju bili intimni, da je drugačije od poljupca i kroz šifre sam pomislila da su imali nešto intimno - govorila je Aneli.

- Nisam sa njom nikad spavao u istom krevetu. Noć pred izlazak kod vrata smo bili prisni, čak nisam rekao ni poljubac, nego da smo bili prisni. Ja ne razumem šta je ona sad htela da kažem. Njen zaključak je da sam ja spava sa Sandrom? - pričao je Vujović.

- Ogradio si se od mene, jako si bezobrazan i od juče mi se ne javljaš. Sandra je mene napala ovde i govori mi za žurku - rekla je Ahmićeva.

- Ja tebi možda ni za poljubac nisam rekao, nego da smo bili prisni. Nema logike da ja njoj to kažem - govorio je Luka.

- Da li sam sa tobom imala više od poljupca? - pitala je Sandra.

- Nikad. Imaćeš čestitke, neka ti kažu da se skloniš od mene ako lažem. Ja nisam rekao da smo mi imali s*ks - rekao je Luka.

- Ja sam tebe nekoliko puta pitala, ne ide ti da me praviš budalom. Ja sam već rekla, neću da se ponavljam. Ubeđuje me da ja laže, Luka to govori o tebi. Luka je meni to pričao, kamere su to snimale - dodala je Aneli.

- Aneli je htela da ponizi Sandru, a izdala je Luku - umešao se Karić.

Autor: A. Nikolić