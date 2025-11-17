Ti si dosta majmuna izvela na pravi put: Bora na urnebesan način proglasio Maju najplemenitijom, ovo svi moraju da čuju (VIDEO)

Hit!

Ukućani danas biraju najplemenitiju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Ivan Marinković.

- Ko voli životinja taj voli i ljude. Ja ću izabrati jednu osobu sad. Jedno je voleti životinju i uzimati je kao kućnog ljubimca. Postao je trend uzimači čivave da vire iz torbe. Osoba koja mnogo voli životinje jeste Jovana Tomić Matora. Broj dva je Gaga, moja drugarica. Treća osoba je Aneli - rekao je Ivan.

- Ja sam više odgajio majmuna nego neko osoba. To su ozbiljne životnje, ko odgaji njih sve ostalo će mu biti lako. Ovde je neko spominjao pleme i seme i j idem po tome. Ja ću navesti Zoricu na prvo mesto, drugo Lepi Mića i na treće mesto Miljana rekao je Bora.

- Kome sam ja seme i pleme? - pitala je Miljana.

- Onda ćemo drugu osobu, moju prijateljicu Maju. Ti si dosta majmuna izvela na pravi put - rekao je Bora.

- Na prvom mestu je moja devojka Jovana, sve najlepše osobine ima ona. Drugo mesto je Ivan - rekla je Dragana.

- Ja ću navesti Neria. Pored svega pružio je ruku tetki i popričao je sa njom bez sujete i zlobe iz prethodnog šta je sve pričao. Danas je stigao i dokaz da su plemeniti ljudi koji vole životinje. Cele prošle godine je brinuo o Lei, ali je pogrešio kad je rekao da je Aneli plemenita jer ona nije vodila računa o njemu. Njen pas se zašugavio. Treća osoba je Milena Kačavenda - rekao je Dačo.

- Ako bih se vraćala na prethodnu sezonu bili bi Milena, Dača i terza. Sada gledam ovus ezonu i nove učesnike, to je Murat. Drugol mesto je Anđelo i onda Bora Santana - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić