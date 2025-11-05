AKTUELNO

NAGLI PREKID PROGRAMA! Rada na urnebesan način sumirala događaje prethodnih sedam dana u Beloj kući! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Beloj kući u toku je radio "Amnezija". Voditelji Filip Đukić i Bora Santana razgovarali su sa Radmilom Todorović u sklopu rubrike Auto-Moto Savez Elite koja je sumirala sve događaje iz Bele kuće iz prethodne nedelje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragi Elitare stanje je sledeće. U ulici Džastina Bibera neretko se dešava sudar titana. Taj predeo postaje utočišće bolida i ostavljenih muškaraca. U jezero se bacaju stvari posle raskida veridbi, brakova i veza. Lepi Mića je jedina svetla tačka Paba. Kazino gori, a vatra se celu noć gasila između Anite i Maje koja je bila prisna sa Filipom. Zahvaljujući spasilačkim ekipama požar je ugašen bez većih problema. Uhvaćen zemljotres trećeg nivoa u predelu trema. Janjuš probudio zver u sebi, pa napao Marinkovića, dok je Dudić napao Bebicu. Posebne zahvalnosti Viktoru Gagiću za zaustavljanje Janjuša i Terziću za zaustavljanje Mikija - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

