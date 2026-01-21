Krah još jednog prijateljstva: Viktor žestoko odgovorio na Lukino ponižavanje njegovog odnosa sa Minom! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Jovanu Tomić Matoru i Viktora, koji je odmah otkrio da je prijateljstvo sa Lukom Vujovićem na klimavim nogama.

-  Mislim da je ponizio našu vezu. Pre toga je Mina rekla da njihova veza nema perspektivu, a mislim da to nije uvreda. On je to rekao jer mi nemamo pitanja, oni imaju, a znamo kakve veze imaju pitanja. Mina i ja da se posvađamo imali bismo veću težinu jer se oni svađaju na pet minuta. Mi smo se družili dok ja nisam bio sa Minom, a ni on sa Anitom. Anita je rekla njemu da ja nisam drug zbog toga što sam mu rekao za Aneli. Ja mislim da je Anita ispala nekorektna. Njihova veza se svodi na reakcije Luke i Aneli - govorio je Viktor. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragana i ja smo mislile da nas je namerno odvojio. Tako mi je delovalo jer je on odabrao Anitu i Luku, Maja je dobacila za Jovanu, a ja sam mislila da će biti drugi ljudi. Mi smo imali svađu oko mašinice, a nikad mu nisam majku opsovala, a on stalno ima odbojnost prema meni. Imaš neku vrstu sujete, kao i na podeli budžeta kad si bacao pare. Nemam potrebu da vređam i ulazim u sukob jer sam navikla da je Bora takav - pričala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

