AKO TI ZNAČI, TREBA... Anđela Đuričić udelila Luki važan zavez u vezi odnosa sa Anitom, pa mu mama predložila OVO! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni koji je pročitao čestitke od svojih najmilijih Luka Vujović. Njemu je Anđela Đuričić poželela stećnu Novu godinu, ali mu i dala jedan savet.

- Želim ti puno sreće sa Anitom, samo da je više čuvaš, ako ti znači - rekla je Anđela.

- Lepi sine moj, srećna Nova godina. Noa nije stigagao da ti pošalje čestitku, ali ti je poželeo sve najbolje. Žene seku kosu kada žele da oseku neku brigu svoju, a muškarci bratu. Ne krij lepo lice, skrati bradu, odstrani je, bolje ćeš ići uz Anitu. Pozdravi Kačavendu i Janjuša - glasila je čestitka od Lukine majke.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

