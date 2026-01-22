Maja 'obrnula palačinku'! Asmin ne prestaje da se ponižava zbog Marinkovićeve, Matora je raskrinkala: Po ceo dan priča o Caru, a rekla je da NEĆE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević prvo pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Kidaš se kod Toše da Maja dobije lemura, ti bi Maju, a ona ne može da spava bez lemura. Da li znaš da je lemur Filip Car i da ga ona ludački voli - glasilo je pitanje.

- Da, ja to znam, ja joj pomažem da dobije svog medu. To je njihov simbol, pa da, šta ima veze?! Nek dođe tu, pa da rešimo - rekao je Asmin.

- Asmin je pravi drug. Ja sam neko ko godinama, to je moj zaštitni znak, zna se da je to moja simbolika. Već sam dobila to pitanje u sedmici kada sam bila sa Stanislavom, da, istina je da je to naš zaštitni znak. Jako teško spavam bez te igračke, treba mi dečak, imam devojčicu - rekla je Maja.

- Kada se nekako priča o tome, rečenica Asminovog brata mi odzvanja u glavi, a to je: "Si zaljubljen u Maju? Ne, pa šta se onda ponižavaš", e isto tako je i sada. Mogao si da tražiš medveda od dva metra, u poslednje vreme Maja non stop priča o Filipu, a rekla je da neće da ga pominje i da su na sudu - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić