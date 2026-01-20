Došao si u Tršić i slikao se ispred moje kuće: Jovana pevačica rešila da ne ćuti Janjušu, on ne prestaje da je ponižava: Dobar nam je se*s bio, ne mogu da grešim (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jovana Tomić Matora skočila je na noge, kako bi potvrdila prvi deo priče Jovane Cvijanović o njenom odnosu sa Janjušem.

- Za prvi deo ne laže, Jovana je bila kod mene, bila je situacija gde je sj*bala Janjušu neku majicu, prala je veš ili nešto, digla je paniku gde mogu da se nađu majice. Ona se uspaničila i rekla je da je bila kod njega dva dana, da je spavala kod tebe dva dana i da ste bili u kombinaciji - rekla je Matora.

- Kada sam te pitao zašto Janjuš nije došao na otkrivanje pola, ti si rekla kako nema prebijene pare - rekao je Terza.

- Ja to nisam rekla, tvrdim - rekla je Jovana.

- Je l' moguće da ti pričaš Terzi neke stvari ovde, misliš da te kamera ne snima - rekla je Jovana.

- Ja pričam bza period kada sam izašla iz sedmice, nisam se posle viđala sa njom. Nisi znala šta da radiš - rekla je Matora.

- Ti mene ne intresuješ, šta ti ko radi?! Vidi kakav si, žut, izgledaš mi kao drvoseča. Predstavljaš kao da sam budala - rekla je Jovana.

- Jesi zlato moje, dobar nam je se*s bio, ne mogu da grešim - rekao je Janjuš.

- Janjuše, ja se sećam kada je Jovanina sestra izbacivala poruke da Jovana neće biti jedno vreme tu, ja sam pitala zašto, oni su mi rekli jer si pokušala da se ubiješ zbog Janjuša - rekla je Mina.

- Jeste, dolazio je u Tršić. Ja sam bila u Beogradu, meni je stigla poruka: "Srećo, ljubavi, znaš gde sam", pa si mi slikao sliku ispred njene kuće...Ti si tražio sestrin broj, pa si pio kafu sa njom...Mi smo tada bili u odnosu, on je meni svaki dan pisao, nego se sada folira. Ovo je jako ružno što radi, vrlo dobro zna koliko sam bila dobra prema njemu - rekla je Jovana.

- Ja nisam hteo da prihvatim poklon za rođendan - rekao je Janjuš.

- To je zato što si jadan. Poklon se ne odbija ko god da je. Krajem jula si me upoznao sa Samirom, pa si rekao da sam ti najdraža osoba - rekla je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić