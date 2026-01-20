AKTUELNO

Zadruga

Došao si u Tršić i slikao se ispred moje kuće: Jovana pevačica rešila da ne ćuti Janjušu, on ne prestaje da je ponižava: Dobar nam je se*s bio, ne mogu da grešim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Jovana Tomić Matora skočila je na noge, kako bi potvrdila prvi deo priče Jovane Cvijanović o njenom odnosu sa Janjušem.

- Za prvi deo ne laže, Jovana je bila kod mene, bila je situacija gde je sj*bala Janjušu neku majicu, prala je veš ili nešto, digla je paniku gde mogu da se nađu majice. Ona se uspaničila i rekla je da je bila kod njega dva dana, da je spavala kod tebe dva dana i da ste bili u kombinaciji - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada sam te pitao zašto Janjuš nije došao na otkrivanje pola, ti si rekla kako nema prebijene pare - rekao je Terza.

- Ja to nisam rekla, tvrdim - rekla je Jovana.

- Je l' moguće da ti pričaš Terzi neke stvari ovde, misliš da te kamera ne snima - rekla je Jovana.

- Ja pričam bza period kada sam izašla iz sedmice, nisam se posle viđala sa njom. Nisi znala šta da radiš - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene ne intresuješ, šta ti ko radi?! Vidi kakav si, žut, izgledaš mi kao drvoseča. Predstavljaš kao da sam budala - rekla je Jovana.

- Jesi zlato moje, dobar nam je se*s bio, ne mogu da grešim - rekao je Janjuš.

- Janjuše, ja se sećam kada je Jovanina sestra izbacivala poruke da Jovana neće biti jedno vreme tu, ja sam pitala zašto, oni su mi rekli jer si pokušala da se ubiješ zbog Janjuša - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, dolazio je u Tršić. Ja sam bila u Beogradu, meni je stigla poruka: "Srećo, ljubavi, znaš gde sam", pa si mi slikao sliku ispred njene kuće...Ti si tražio sestrin broj, pa si pio kafu sa njom...Mi smo tada bili u odnosu, on je meni svaki dan pisao, nego se sada folira. Ovo je jako ružno što radi, vrlo dobro zna koliko sam bila dobra prema njemu - rekla je Jovana.

- Ja nisam hteo da prihvatim poklon za rođendan - rekao je Janjuš.

- To je zato što si jadan. Poklon se ne odbija ko god da je. Krajem jula si me upoznao sa Samirom, pa si rekao da sam ti najdraža osoba - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

'Vređaš mi inteligenciju!' Aneli rešila da više Janjušu ne ćuti, prebacila mu sve što joj je izrekao prethodnih dana, on otkrio šta ga je najviše pogo

Zadruga

Ako će da reaguje, neka reaguje, ako neće, NE MORA: Hana rešila da povuče ručnu i da Neriju prostor da se pokaže, on priznao: U pravu je, pogrešio sam

Domaći

TEBI JE BOLJE DA ĆUTIŠ, DA NE KRENEM... Jovana Cvijanović besna kao ris nakon Janjuševe tvrdnje da je ona proširila priču o prepiskama Milice i Anđela

Zadruga

Ogrešio si se, OSTAĆEŠ SAM NA KRAJU! Mina rešila da spusti Asmina na zemlju, on promenio sve boje! (VIDEO)

Zadruga

Ponašao se kao da sam mu neka K**VA: Aneli rešila da ne ćuti, raskrinkala Luku pred svima, a onda je Bebica udario po Anđeli i Gastozu (VIDEO)

Domaći

Moram da ti kažem nešto, grize me savest: Mina ogolila Asminu dušu, pa priznala: Ne bih volela da se moje prijateljstvo s tobom POKVARI! (VIDEO)