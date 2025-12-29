AKTUELNO

Ogrešio si se, OSTAĆEŠ SAM NA KRAJU! Mina rešila da spusti Asmina na zemlju, on promenio sve boje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bez dlake na jeziku.

Asmin Durdžić dao je sledeći mali budžet Teodori Delić.

- Za tebe mali budžet, ti si me provocirala, a znala si da sam nervozan, psovao sam ti sve živo, majku, oca, nemam ništa protiv tebe. Ispala si loša prema svom dečku Bebici, a malo i prema meni, stalno me nešto vređaš i psuješ sa strane - rekao je Asmin.

- Ti si mene nazvao niskomoralnom, tad smo počeli rat, do tad smo bili okej - rekla je Teodora.

- Mina za tebe mali budžet, gledao sam te kao druga, smatrao sam da si devojka mangup, brat, izdala si me u šiša baru, rekla si da se ti meni sviđaš, a ja znam da je bilo obrnuto. Ti nisi tip žene sa kojom bih ja bio u vezi. Mislio sam da si iskrena prema Terzi, ispalo je da nisi kad si se tako brzo zaljubila u Viktora - rekao je on

- Ja sam ti bila prijatelj, ogrešio si se najviše o Daču, a onda i o mene. Na kraju ćeš ostati sam - rekla je Mina.

