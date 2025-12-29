Ogrešio si se, OSTAĆEŠ SAM NA KRAJU! Mina rešila da spusti Asmina na zemlju, on promenio sve boje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.
Asmin Durdžić dao je sledeći mali budžet Teodori Delić.
- Za tebe mali budžet, ti si me provocirala, a znala si da sam nervozan, psovao sam ti sve živo, majku, oca, nemam ništa protiv tebe. Ispala si loša prema svom dečku Bebici, a malo i prema meni, stalno me nešto vređaš i psuješ sa strane - rekao je Asmin.
- Ti si mene nazvao niskomoralnom, tad smo počeli rat, do tad smo bili okej - rekla je Teodora.
- Mina za tebe mali budžet, gledao sam te kao druga, smatrao sam da si devojka mangup, brat, izdala si me u šiša baru, rekla si da se ti meni sviđaš, a ja znam da je bilo obrnuto. Ti nisi tip žene sa kojom bih ja bio u vezi. Mislio sam da si iskrena prema Terzi, ispalo je da nisi kad si se tako brzo zaljubila u Viktora - rekao je on
- Ja sam ti bila prijatelj, ogrešio si se najviše o Daču, a onda i o mene. Na kraju ćeš ostati sam - rekla je Mina.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.