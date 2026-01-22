AKTUELNO

Zadruga

Sve veću nadu gaji: Alibaba indirektno priznao da priželjkuje vezu s Majom Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Cveta od sreće!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

pročitajte još

U jednom momentu mi je... Hana i dalje ne dolazi sebi od šoka zbog monstruoznosti koje joj je izrekla Sandra! (VIDEO)

- Zašto se ne opustiš i budeš drug s Asminom, baš ste zanimljivi kad ste zajedno i to je šou? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam da li me sluša neko šta ja ovde pričam pet meseci. Ukoliko jednom kažem nešto, tako će i biti. Jedino sam sa Đukićem imala nešto i to je to, ali Asmina gledam kao drugara. Nemam šta da se opuštam - rekla je Maja.

pročitajte još

Žalim ga, ispada jadan: Aneli priznala da joj je teško da gleda kako Filip Car javno ismeva Alibabu zbog Maje! (VIDEO)

- Naša komunikacija je ista od prvog dana, videćemo šta će biti - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

MINA PRELEPA SI: Viktorova porodica pohvaila njegov izbor, stavili mu do znanja šta treba da menja (VIDEO)

Zadruga

Prošle godine smo bili blizu, ali... Terza priznao Sofiji šta bi promenio u njihovom odnosu da može da vrati vreme! (VIDEO)

Domaći

Više ne može da sakrije emocije: Alibaba priznao da otkida na Maju Marinković, samo s njom želi ozbiljnu vezu! (VIDEO)

Zadruga

'VODIM JE U ZAGREB!' Stanislav progovorio o ljubavi sa Mionom, pa se osvrnuo na vezu sa Majom, otkrio šta ga je privuklo kod nje - a ovako je uspeo da

Zadruga

STRAST NA SVE STRANE! Nakon sukoba sa Majom, Aneli i Janjuš ponovo u VRELOJ AKCIJI! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je poseban dan za nju: Aleksandra Jakšić danas slavi rođenda, a OVAJ cimer prvi doleteo da joj čestita (VIDEO)