Sve veću nadu gaji: Alibaba indirektno priznao da priželjkuje vezu s Majom Marinković! (VIDEO)

Cveta od sreće!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Zašto se ne opustiš i budeš drug s Asminom, baš ste zanimljivi kad ste zajedno i to je šou? - glasilo je pitanje.

- Ja ne znam da li me sluša neko šta ja ovde pričam pet meseci. Ukoliko jednom kažem nešto, tako će i biti. Jedino sam sa Đukićem imala nešto i to je to, ali Asmina gledam kao drugara. Nemam šta da se opuštam - rekla je Maja.

- Naša komunikacija je ista od prvog dana, videćemo šta će biti - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić