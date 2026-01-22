Sve bi mi bile kres kombinacije: Janjuš ponizio Aneli kao nikad niko, Kačavenda je dokusurila! (VIDEO)

Haos u Eliti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Kažeš da je Filip prelep i jako ti prija druženje s njim. Rekla si sve najlepše o njemu, a znaš njegov stav da nikad ne bi bio sa ženom sa decom? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla da nikad ne bih bila s njim u kombinaciji, ali i on ima svoj stav. Mi na žurki i Pabu komuniciramo, ali ja sebe ne vidim sa Filipom. Šta sutra može biti, niko ne zna - rekla je Aneli.

- Ona situacija koja je bila sa Filipom, da nisu bili u rijalitiju onda bi oni završili zajedno u krevetu. Da ih je Uroš pustio u izolaciju i odveo ih, ko zna šta bi bilo. Šta bi ti bila meni napolju da smo zajedno? - upitao je Janjuš.

- Pa mislim da ti ne bih bila kr*s kombinacija - rekla je Aneli.

- Meni bi svaka bila sad kombinacija kr*s, to moraš da znaš - rekao je Janjuš.

- Vi ste svi sujetni i radite sve jedni drugima da vratite sve - rekao je Mića.

- Aneli sve provocira van stola, a kad je Dača provocira ona onda krene da vređa porodice - rekao je Janjuš.

