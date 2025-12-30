Ovih pet takmičarki su nimfomanke: Bora Santana objavio spisak, pa ponovo izgoreo zbog svađe s Lukom! (VIDEO)

Haos u Eliti!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi progovorio o haosu s Anitom Stanojlović i Lukom Vujovićem.

- Rekao si da je Anita završila u ludnicu sa 16 godina jer je nimfomanka - rekao je Milan.

- Tako je, ona ima problem sa nimfomanijem jer voli samo k*rac. Nimfomanija je kad devojke nikad nisu site od k*rca, a ne da ide od k*rca do k*rca. Ima vas četiri devojke koje su tu, to su Sara Stojanović, Anita, Miljana i četvrta je moja drugarica Maja, a i peta Mina. Ona je isto bila u ludnici jedan dan, nemam problem da kažem. Anitu je majka lično odvela u ludnicu tri dana - rekao je Bora.

- Šta se desilo sa tobom i Anitom? - upitao je Milan.

- Ona potencira da sam ja bio zaljubljen u nju, a ja nikad nisam bio zaljubljen u nju. Luka može da bude Baća, ali zna se ko je Maraš. Znači ja sam Bora Santana i to se zna ovde, kao što se zna i ko je Car. Ja sam poludeo zbog bunde i onda je došao Luka da se svađa sa mnom i počeo da mi psuje majku. Ja se kajem jer sam mu dirao oca i Anitinog sina. Ljudi su iza mene ozbiljni, zbog toga sam se sklonio od tebe te noći, a ti si napravio sebi ozbiljan problem. Ja nikad nisam molio nikoga da mi da pare, a u njegovom lokalu nisu hteli da mi daju pare - rekao je Bora.

- Rekao je da si ti napolju mali i da ne postojiš - rekao je Milan.

- Ma šta on lupa? Ja mali i ne postojim? To su laži - rekao je Bora.

- Kada se završila svirka, Luka je došao dao mu 500 evra i rekao: ''Razliku dobijaš sutra''. To se Bori nije svidelo, zato je i nastao problem tada - rekao je Joca Rajić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić