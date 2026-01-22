Za tri sezone ih nisam imala toliko za noć: Anita razvezala jezik i brutalno isprozivala Aneli, bukti rat! (VIDEO)

Leti perje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Da li si napokon spreman da se fokusiraš samo na jednu devojku? - glasilo je pitanje.

- U kom smislu? Videću, mislim da jesam, ali moram da razmislim noćas - upitao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Anita, možeš li nam objasniti čemu potreba da Aneli stalno nazivaš k*rvetinom? - glasilo je pitanje.

- Smatram da je k*rvetina. Kod mene za tri sezone niste mogli da vidite toliko muškaraca za noć - rekla je Anita.

- Hvala Bogu, pa nisam bila u hotelu Bajaderi nego ovde u Eliti. Što kažu Luka i Maja: ''Tišina je nekad jača od zvuka'', njihov s*ks sve govori - rekla je Aneli.

- Anita mora da shvati da se ona prva umešala u odnos njih dvoje, tako da Aneli sad ima puno pravo da radi šta hoće - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić