Za tri sezone ih nisam imala toliko za noć: Anita razvezala jezik i brutalno isprozivala Aneli, bukti rat! (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Leti perje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

Ne štedi reči! Kačavenda progovorila o pijanom teturanju, Ivan urnisao Aneli i Anđela (VIDEO)

- Da li si napokon spreman da se fokusiraš samo na jednu devojku? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- U kom smislu? Videću, mislim da jesam, ali moram da razmislim noćas - upitao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

Ovako nešto do sada niste čuli: Bebica tvrdi da Teodori prija da je uhodi 24/7, ona crkla od smeha! (VIDEO)

- Anita, možeš li nam objasniti čemu potreba da Aneli stalno nazivaš k*rvetinom? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smatram da je k*rvetina. Kod mene za tri sezone niste mogli da vidite toliko muškaraca za noć - rekla je Anita.

- Hvala Bogu, pa nisam bila u hotelu Bajaderi nego ovde u Eliti. Što kažu Luka i Maja: ''Tišina je nekad jača od zvuka'', njihov s*ks sve govori - rekla je Aneli.

Bez dlake na jeziku! Maja shvatila da joj Asmin želi samo dobro, on obećao da će biti uz nju (VIDEO)

- Anita mora da shvati da se ona prva umešala u odnos njih dvoje, tako da Aneli sad ima puno pravo da radi šta hoće - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

