Đukić konačno pokazao zube: Alibaba pravi karambol zbog Aneli i Filipa, Luka prijatelja od 30 godina odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Drama na samom početku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Šta ti zameraš druženje Filipa i Aneli, a istom tom Filipu si skinuo ribu?

- Kosi mu se stav. Ako je imao potrebu da se druži, neka se druži. On ako je siguran da nikad ništa neće biti onda treba da se druži. Mislim da to nije prirodno nakon onoga što smo videli. Prirodno je da oboje imaju simpatije i siguran sam da trezan tako nešto ne bi uradio - govorio je on.

- Ja nisam rekao da ću da prekinem komunikaciju, nego ako je bilo nešto za otvoren put u emotivnom smislu. Nemam problem da imamo komunikaciju i blejimo u društvu jer nikad nismo sedeli nasamo. Sve što je bilo do sad, biće i dalje - rekao je Đukić.

- Ovo što je Filip rekao je istina, Luka nema šta da zamera. Filip kad je ovde plakao on je bio hladan i bolela ga je briga, tako da treba da podrži - dodala je Aneli.

- Filip kad bi nastavio druženje sa Aneli bio bi najveća p*čka na svetu. Moj drug samo da pogleda moju devojku... To nema veze sa odnosom, nego sa stavom i katakterom. Filip ne može da bleji sa Aneli ako poštuje druga Luku - rekao je Asmin.

- Bojiš se, a šta ja imam sa Lukom? Boli me k*rac za njega - poručila je Aneli.

- Ja znam šta on hoće da kaže, ali on kaže da ja ne mogu? Ispada kao da mi ti to kažeš. Ja ni ne blejim sa njom, srećemo se u prolazu. Vi ne možete da govorite umesto mene i ne možeš da govoriš šta ću ja da radim - govorio je Đukić.

- Filip i ja do kraja nećemo reč progovoriti do kraja, tako da mi ne menja ništa da li će biti ili ne - dodao je Luka.

- Ja znam da Luka mene voli kao brata i ja njega, ali mi smo izgubili pojam prijateljstva. Izgubili smo kontakt na više od 10 godina, izgubili smo poštovanje i poverenje i verovatno smo ostali na divou kad smo imali 20 godina, a sad imamo po 40. Verovatno smo se predstavljali kao prijatelji, a to nismo bili. Šta god ja da kažem Asminu se foliram, a on to ne mora da kapira. Ne možemo da se poredimo Asmin i ja, Luka i ja i Janjuš i ja - pričao je Filip.

Autor: A. Nikolić