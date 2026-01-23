Agonija se nastavlja!
Milena Kačavenda otkrila je Ivanu Marinkoviću i Marku Janjuševiću Janjušu kada se srela sa Anđelom Rankovićem nakon Elite 8.
- Videla sam ga u jednom lokalu, bila ja sa Vanjom i ja ga pozovem on vidi da ga zovem ali se ne javlja - rekla je MIlena.
- A on bio sa dečkom - dobacio je Ivan Marinković.
- Ma bio je sa nekim drugom, ali eto, ja te poruke nisam pominjala nikome, čak ni Đedoviću, koji je znao da mi se javio, i ne bih pomenula da nije krenuon da se*e svašta - dodala je Milena.
