JA GA ZOVEM, ON VIDI TELEFON I NE JAVLJA SE: Milena otkrila kada je prvi put videla Anđela nakon poruka koje joj je slao, Ivan iskoristio priliku da ga prozove (VIDEO)

Agonija se nastavlja!

Milena Kačavenda otkrila je Ivanu Marinkoviću i Marku Janjuševiću Janjušu kada se srela sa Anđelom Rankovićem nakon Elite 8.

- Videla sam ga u jednom lokalu, bila ja sa Vanjom i ja ga pozovem on vidi da ga zovem ali se ne javlja - rekla je MIlena.

- A on bio sa dečkom - dobacio je Ivan Marinković.

- Ma bio je sa nekim drugom, ali eto, ja te poruke nisam pominjala nikome, čak ni Đedoviću, koji je znao da mi se javio, i ne bih pomenula da nije krenuon da se*e svašta - dodala je Milena.

Autor: N.B.