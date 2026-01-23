AKTUELNO

Zadruga

JA GA ZOVEM, ON VIDI TELEFON I NE JAVLJA SE: Milena otkrila kada je prvi put videla Anđela nakon poruka koje joj je slao, Ivan iskoristio priliku da ga prozove (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Agonija se nastavlja!

Milena Kačavenda otkrila je Ivanu Marinkoviću i Marku Janjuševiću Janjušu kada se srela sa Anđelom Rankovićem nakon Elite 8.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videla sam ga u jednom lokalu, bila ja sa Vanjom i ja ga pozovem on vidi da ga zovem ali se ne javlja - rekla je MIlena.

- A on bio sa dečkom - dobacio je Ivan Marinković.

- Ma bio je sa nekim drugom, ali eto, ja te poruke nisam pominjala nikome, čak ni Đedoviću, koji je znao da mi se javio, i ne bih pomenula da nije krenuon da se*e svašta - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Raskrinkan: Ovo je dokaz da Ivan drži Beku u zatočeništvu! Slagao Jelenu da je van Beograda, a evo s kim boravi u svom stanu!

Farma

AGONIJA SE NASTAVLJA: Peca i Lakić ne prestaju da pevaju HIMNU FARME 8 (VIDEO)

Farma

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Nakon sastanka, farmeri pismom obavešteni ko je NOVI GAZDA! Sledi nedelja puna preokreta (VIDEO)

Farmeri

LAKIĆ I PECA NE PRESTAJU DA PRIČAJU O NJOJ: Promenili mesto na kom ogovaraju, ali teme OSTALE ISTE (VIDEO)

Farmeri

AGONIJA NE PRESTAJE: Peca i Lakić u nikad žešćoj raspravi zbog TEOLOGIJE I STRIŽE OVACA (VIDEO)

Farma

Ne zaustavljaju se! Elena uzvraća udarac, Boža na ivici nerava, nema mira od njenih provokacija (VIDEO)