Najmonstruoznije vređa, to je mali monstrum! Aneli bez dlake na jeziku oplela po Dači, a Janjuš dokusurio Todićku! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Danas nominuju "Odabrani", a prvi je nominovao Asmin Durdžić. On je svoju nominaciju uputio Nenada Macanovića Bebicu.

Nakon njega, nominovao je Janjuš.

- Nominovaću Sandru Todić, ne volim što vređa na nacionalnoj osnovi, ona nije više za rijaliti, niti šta radi, samo vređa, spava po ceo dan, treba da ide kući, treba da je bude sramota onih roditelja koji su došli, divni ljudi, a ona kao dete koje nema dva grama mozga - rekao je Janjuš.

- Ja ću nominovati jednog malog monstruma, koji govori najgore stvari za moju porodicu, koji mi je pratio raznim čudesima. On 24 sata laže, izmišlja priče, želi da bude bitan, stalno laže i najmonstruoznije vređa, neću ga više polivati, ne može više da me isprovocira. Naravno nominovaću Daču Virijevića - rekla je Aneli.

Autor: R.L.